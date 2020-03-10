В результате взрыва на химзаводе в Барселоне погиб человек

В испанской Барселоне произошел взрыв на химическом предприятии, погиб по меньшей мере один человек. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает Reuters со ссылкой на местные службы экстренной помощи.

В результате инцидента были травмированы еще шесть человек. Причины взрыва не установлены.

Аварийные службы сообщили, что они координируют свои действия с пожарной службой и компанией, чтобы определить, какие продукты химзавода могли быть затронуты взрывом.

Вечером во вторник, 14 января, мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе IQOXE в провинции Таррагона в Каталонии. Завод занимался производством этиленоксида и гликолей. Местным жителям было запрещено выходить из домов. Запрет был снят через полтора часа после того, как было установлено, что токсичного облака в воздухе нет.