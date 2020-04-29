Посол РФ в США заявил об отсутствии у Трампа помех для продления ДСНВ

Президент США Дональд Трамп способен без проблем заявить о продлении договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Таким мнением в среду, 29 апреля, поделился посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.

«По условиям ДСНВ он может быть продлен на срок до пяти лет, до 2026 года. Это относительно просто сделать: в Соединенных Штатах повторная ратификация договора Сенатом не потребуется. Президент России Владимир Путин отметил, что российская сторона готова продлить ДСНВ без предварительных условий. Ничто не мешает президенту США Дональду Трампу незамедлительно сделать аналогичное заявление», — отметил Антонов в статье в газете «Коммерсант», которую он написал в соавторстве с почетным сотрудником Института международных исследований имени Фримена Спогли при Стэнфордском университете Роуз Гетемюллер.

Дипломат отметил, что данное соглашение играет ключевую роль в поддержании мира и предотвращении опасной гонки вооружений двух стран, совокупный ядерный арсенал которых составляет 90%.

Антонов убежден, что без сохранения ДСНВ начнется период непредсказуемости. Он уверен, что без такого соглашения существенно сократится взаимопонимание двух стран в отношении стратегических ядерных арсеналов друг друга. Дефицит доверия, по словам посла, будет быстро нарастать.

«Чем меньше мы будем знать, тем больше нам придется учитывать негативные сценарии развития событий. С ростом ядерных арсеналов, ослаблением мер транспарентности и сокращением каналов связи риск непреднамеренного использования ядерного оружия будет повышаться, равно как и вероятность, что кризисная ситуация может быстро перерасти в ядерный конфликт», — добавил Антонов.

В начале апреля Россия в очередной раз призывала США как можно скорее продлить ДСНВ. В свою очередь, в США заявили об изучении вариантов пролонгации данного соглашения.

Однако позже стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились активизировать диалог о ДСНВ.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.