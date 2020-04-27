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Лавров рассказал о перспективах сотрудничества России и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Отношения российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа всегда были нормальными, лидеры нацелены на сотрудничество. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.

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«И те разговоры, и личные контакты, которые были между Путиным и Трампом и в Гамбурге на полях «двадцатки» (G20. — Ред.), затем в Хельсинки, затем на очередном саммите «двадцатки» в Азии, всегда были уважительными и обоюдно нацелены на продвижение сотрудничества», — подчеркнул он.

Министр напомнил, что результатами этих контактов стали такие договоренности, как возобновление взаимодействия по проблеме кибербезопасности, создание Делового совета в составе руководителей крупнейших частных компаний России и США, создание экспертного совета, нацеленного на решение вопросов стратегической стабильности и глобальной безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что совместное заявление Путина и Трампа по поводу юбилея встречи войск на Эльбе можно расценивать как сигнал, что страны могут забывать о политических разногласиях и объединяться ради общих целей.

«Сигнал, который внушает оптимизм, был дан президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Вчера они выпустили совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе, где ровно это и подчеркнули — что в то время Советский Союз и Соединенные Штаты смогли подняться над разногласиями, над противоречиями и объединить усилия ради битвы, решающей битвы с общим врагом», — сказал он.

Министр выразил надежду на то, что кризис, вызванный эпидемией коронавируса, сподвигнет всех игроков мировой политики к тому, чтобы отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и заняться совместной работой «во имя обеспечения мирного, благополучного будущего всех народов».

По словам Лаврова, Москва и Вашингтон готовы обсуждать контроль за новыми видами вооружений за рамками договора СНВ-3.

«На этом же уровне, вот в ходе недавних разговоров это было подтверждено, четко согласовано, что нам нужно как можно скорее возобновлять и делать комплексным диалог по стратегической стабильности в прямом преломлении к стратегическом наступательным вооружениям с учетом того, что меньше чем через год истекает договор СНВ-3, и с учетом того, что да, появились новые виды вооружений, мы готовы их обсуждать уже за рамками договора СНВ-3», — добавил он.

25 апреля зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа назвал совместное заявление Путина и Трампа шагом к потеплению отношений между Россией и США.

В этот же день лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. В документе отмечается, что это «кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года».

17 апреля Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора договорились об активизации диалога по ограничению вооружений и нераспространению ядерного оружия.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

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