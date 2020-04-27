Лавров выразил надежду на диалог о выводе ядерного оружия США из Европы

Россия надеется на переговоры с США по поводу вывода американского ядерного оружия из Европы, заявил в понедельник, 27 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это (вывод ядерного оружия США из Европы. — Ред.) будет, наверное, темой будущих переговоров, когда наши американские коллеги до этого созреют. Мы очень надеемся, что заявления о заинтересованности в таких переговорах не останутся просто словами», — приводит слова министра ТАСС.

Лавров отметил, что Россия готова к переговорам с США по вопросу контроля за новыми видами вооружений вне договора СНВ-3. ​​​​​

10 апреля сообщалось, что США модернизировали почти 20 ядерных боеголовок, которые находятся на территории Германии. По информации издания Spiegel, американские ВВС осенью 2019 года вывезли ядерные боеголовки типа Б-61 (B-61) с военной базы Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и доставили в США. Там их программное обеспечение было модернизировано. Ядерные боеголовки в Бюхеле являются частью программы НАТО. Официально ни немецкая, ни американская сторона не подтверждают их размещения.

В конце марта член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году, вступил в силу в 2011-м. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.