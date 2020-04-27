Прямой эфир

Лавров выразил надежду на диалог о выводе ядерного оружия США из Европы

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия надеется на переговоры с США по поводу вывода американского ядерного оружия из Европы, заявил в понедельник, 27 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Часы безрассудного дня: как COVID влияет на ядерное нераспространение
Пандемия коронавируса усложнила вопрос продления Договора о СНВ

«Это (вывод ядерного оружия США из Европы. — Ред.) будет, наверное, темой будущих переговоров, когда наши американские коллеги до этого созреют. Мы очень надеемся, что заявления о заинтересованности в таких переговорах не останутся просто словами», — приводит слова министра ТАСС.

Лавров отметил, что Россия готова к переговорам с США по вопросу контроля за новыми видами вооружений вне договора СНВ-3. ​​​​​

10 апреля сообщалось, что США модернизировали почти 20 ядерных боеголовок, которые находятся на территории Германии. По информации издания Spiegel, американские ВВС осенью 2019 года вывезли ядерные боеголовки типа Б-61 (B-61) с военной базы Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и доставили в США. Там их программное обеспечение было модернизировано. Ядерные боеголовки в Бюхеле являются частью программы НАТО. Официально ни немецкая, ни американская сторона не подтверждают их размещения.

В конце марта член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году, вступил в силу в 2011-м. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
Минэнерго США намеревается вытеснить РФ и КНР с рынка ядерных технологий

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020