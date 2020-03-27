В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США

Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны. Такое мнение высказал член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом «360».

По словам парламентария, Берлин призывал США вывести своих солдат с территории Германии, однако после трехмесячной переписки получил ответ, что присутствие американских войск следует воспринимать как дружественный акт доверия и сотрудничества.

«Сейчас войска никто ниоткуда выводить не будет. Мир стоит на пороге передела сфер влияния. Добровольно отказаться от влияния на Германию — это нереально», — заявил Гердт.

Депутат добавил, что Европу «просто так никто отдавать не хочет», поэтому каждый пытается обезопасить свои политические интересы, даже в условиях пандемии коронавируса.

В январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присутствие американских военных в Европе достигло рекордного уровня за весь XXI век.