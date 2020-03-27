Прямой эфир

В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США

0
Фото: TASS/Zuma/Simone Kuhlmey
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны. Такое мнение высказал член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом «360».

По словам парламентария, Берлин призывал США вывести своих солдат с территории Германии, однако после трехмесячной переписки получил ответ, что присутствие американских войск следует воспринимать как дружественный акт доверия и сотрудничества.

«Сейчас войска никто ниоткуда выводить не будет. Мир стоит на пороге передела сфер влияния. Добровольно отказаться от влияния на Германию — это нереально», — заявил Гердт.

Депутат добавил, что Европу «просто так никто отдавать не хочет», поэтому каждый пытается обезопасить свои политические интересы, даже в условиях пандемии коронавируса.

В январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присутствие американских военных в Европе достигло рекордного уровня за весь XXI век.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Немецкие СМИ уличили НАТО в «репетиции» наступления на Россию
США в 10 раз увеличат численность войск в Польше

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020