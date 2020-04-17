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Лавров и Помпео договорились активизировать диалог по вооружениям и нераспространению

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора договорились об активизации диалога по ограничению вооружений и нераспространению. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 17 апреля, сообщении Министерства иностранных дел РФ по итогам переговоров.

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«Стороны условились об активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению. Сергей Викторович Лавров подчеркнул необходимость его выстраивания с учетом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — говорится в публикации.

Кроме того, в ходе разговора обсуждалась проблематика стратегической стабильности. Лавров вновь напомнил о российском предложении продлить Договор о СНВ, который истекает в феврале 2021 года. Российский министр подчеркнул, что Москва готова к новым возможным договоренностям о ядерных вооружениях, однако в то же время отметил важность сохранения ДСНВ в период подготовки соглашений.

Днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия до сих пор не получила от США на ноту о возможности продления ДСНВ, несмотря на то что 8 апреля Москва призвала Вашингтон как можно скорее дать позитивный ответ на предложение о продлении договора.

В июле экс-помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон назвал маловероятным продление ДСНВ. Советник по нацбезопасности пояснил, что соглашение не покрывает тактическое ядерное вооружение малого радиуса действия, а также новые российские системы доставки.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

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