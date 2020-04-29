МЧС дооснастят 617 единицами техники и 30 тыс. комплектов снаряжения

МЧС России в этом году дополнительно поставит 617 единиц пожарно-спасательной техники и около 30 тыс. комплектов нового, более легкого и прочного снаряжения в подразделения Федеральной противопожарной службы. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ТАСС, на оснащение пожарных поступит 501 единица основной техники. Среди спецтехники — пожарные автоцистерны, насосные станции, пожарно-спасательные автомобили, пожарные автолестницы, коленчатые автоподъемники, рукавные автомобили.

Оборудование распределят пропорционально между главными управлениями МЧС по субъектам России в соответствии с потребностью и учетом наличия опасных объектов.

Новое снаряжение пойдет в том числе и на замену выработавшего свой ресурс.

27 апреля в ходе совещания с главами регионов президент России Владимир Путин потребовал от регионов максимально подготовиться к ЧП природного характера, таким как паводки и лесные пожары.