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Сотрудники МЧС смогут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудники МЧС России уполномочены выписывать штрафы за несоблюдение гражданами режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Известия» 28 апреля.

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Так, в перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы за невыполнение требований по самоизоляции, вошли сотрудники МЧС, а также МВД, Росгвардии и органов исполнительной власти субъектов РФ.

«Должностными лицами министерства протоколы будут составляться в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности и проведения плановых рейдов в пределах компетенции МЧС России», — говорится в сообщении.

Спасатели будут проводить соответствующую работу во взаимодействии с органами власти субъектов, полиции, Росгвардии и другими службами.

1 апреля президент России Владимир Путин утвердил поправки в КоАП РФ об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и юридических лиц в стране.

23 апреля стало известно, что в общественном транспорте будут отслеживать соблюдение гражданами социальной дистанции. Контролеры совместно с полицией уже начали проводить рейды. Штраф за нарушение составит 5 тыс. рублей.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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