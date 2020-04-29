Жителям Липецкой области вернут деньги за несостоявшуюся охоту

Охотники Липецкой области смогут получить компенсации за приобретенные разрешения. Сезон охоты был отменен из-за распространения коронавируса.

Принять выданные разрешения готово управление по охране, использованию объектов животного мира и водных ресурсов. Охотники могут сдать документы в ведомство. Об этом сообщает GOROD48.

Прием разрешений будет проводиться после окончания ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Охотники смогут вернуть пошлину за оформленные документы или перенести разрешение на другой сезон.

Любительская и спортивная охота в Липецкой области была запрещена с 1 апреля.