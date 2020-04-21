Охоту разрешили в северных районах Красноярского края

На территории Красноярского края запрещена на любительскую и спортивную охоту на боровую и водоплавающую дичь. Однако эти ограничения не действуют в Северо-Енисейском, Туруханском, Таймырском, Долгано-Ненецком и Эвенкийском районах, так как местным жителям необходимо ходить в лес, чтобы добыть мясо для ежедневного питания.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 115 тыс. охотников, передает ИА KrasnoyarskMedia. «Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются, как правило, в ходе личного приема граждан, что противоречит введенному режиму самоизоляции и может послужить потенциальной угрозой распространения вируса и заражения значительного числа людей», — обосновали введение запрета в краевом министерстве экологии.

Закрыть школы на каникулы, а также отменить культурные и спортивные мероприятия губернатор Александр Усс рекомендовал еще 16 марта. Позднее в крае официально приостановили деятельность предприятий сферы услуг, детских садов и занятия в кружках и секциях и попросили граждан воздержаться от посещения помещений, в которых они проводятся. В Красноярском крае на 2,3 млн кв. км земли приходится чуть меньше 3 млн жителей.