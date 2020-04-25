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Сезон охоты открывается в Хабаровском крае

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С 25 апреля в Хабаровском крае начинается сезон охоты на утку. Добыча охотничьих ресурсов разрешена на юге региона.

Сроки охоты были установлены правительством Хабаровского края. На юге региона до 4 мая разрешен отстрел уток. В северной части края охота будет открыта с 9 по 18 мая. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Для получения охотничьего билета необходимо обращаться в министерство природных ресурсов Хабаровского края. Подать заявку на получение охотничьих разрешений можно по электронной почте, через портал государственных услуг или на официальном сайте ведомства.

Кроме того, комитет охотничьего хозяйства проектирует лимиты изъятия охотничьих ресурсов с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. Специалисты анализируют зимние маршруты.

Для пресечения незаконной охоты в регионе уже проведено 222 рейда, по итогам которых составлено 264 протокола о нарушениях. Изъято 79 единиц оружия.

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