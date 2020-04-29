Уголовное дело возбудили после лесного пожара в Брянской области

В Брянской области ищут виновника пожара, который произошел на природной территориями между населенными пунктами. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в болотистой местности между деревнями Федоровка и Нетеша в Зланковском районе. По данным правоохранительных органов, неизвестное лицо подожгло сухую траву, огонь перекинулся на лесной фонд. Площадь возгорания составила 1,65 га. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

По данным прокуратуры, ущерб оценивается в 13,3 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Повреждение лесных насаждений путем неосторожного обращения с огнем». Личность поджигателя устанавливается.