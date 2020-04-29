Число лесных пожаров выросло в 16 раз в Омской области

В Омской области с начала года произошло 267 лесных пожаров. Это в 16 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По данным специалистов, в апреле в регионе установилась аномально теплая погода. Снежный покров сошел на 9–20 дней раньше обычного. При этом осадков в Омской области практически не было. Всё это привело к быстрому пересыханию почвы и увеличению пожарной опасности.

С начала года в регионе выявлено около 2 тыс. термоточек, обнаружено 267 лесных пожаров. Об этом сообщает ИА «Омскрегион». Возгорания охватили площадь свыше 8,1 тыс. га, что в десятки раз больше показателей прошлого года.

К ликвидации пожаров привлекли более 1,7 тыс. человек и 416 единиц техники. Практически все пожары тушат в день обнаружения.

Согласно прогнозам, в первой декаде мая ожидается около семи дождливых дней, что улучшит пожарную обстановку.