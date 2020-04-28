Прямой эфир

Вертолеты следят за ситуацией с пожарами в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском регионе вертолеты регионального авиационного центра начали мониторинг пожароопасной обстановки. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, которые приводит АГН «Москва», проведение разведки с воздуха является важной профилактической мерой, которая позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии, локализовать их, а затем ликвидировать.

Облеты будут совершаться каждый день. Если спасатели заметят очаг, они сообщат им на пульт оперативных служб, а на место оперативно отправят пожарных.

Вертолеты оборудованы водосливным устройством. Они могут сбросить 5 т воды. Огромное значение это имеет в случае возникновения пожара в удаленном районе, куда не может проехать спецтехника, пишет «Подмосковье сегодня».

24 апреля ФБУ «Авиалесоохрана» сообщало, что только за сутки в России ликвидировали 205 очагов лесных пожаров на площади 16 тыс. га. Очаги зафиксировали в том числе и в Московской области. В некоторых регионах огонь перекинулся на жилые постройки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два последних очага пожара в чернобыльской зоне локализовали
Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти в полтора раза

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020