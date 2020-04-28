Вертолеты следят за ситуацией с пожарами в Подмосковье

В московском регионе вертолеты регионального авиационного центра начали мониторинг пожароопасной обстановки. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, которые приводит АГН «Москва», проведение разведки с воздуха является важной профилактической мерой, которая позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии, локализовать их, а затем ликвидировать.

Облеты будут совершаться каждый день. Если спасатели заметят очаг, они сообщат им на пульт оперативных служб, а на место оперативно отправят пожарных.

Вертолеты оборудованы водосливным устройством. Они могут сбросить 5 т воды. Огромное значение это имеет в случае возникновения пожара в удаленном районе, куда не может проехать спецтехника, пишет «Подмосковье сегодня».

24 апреля ФБУ «Авиалесоохрана» сообщало, что только за сутки в России ликвидировали 205 очагов лесных пожаров на площади 16 тыс. га. Очаги зафиксировали в том числе и в Московской области. В некоторых регионах огонь перекинулся на жилые постройки.