Рособрнадзор перенес срок проведения итогового сочинения

Резервный срок проведения итогового сочинения для выпускников 11-х классов перенесен на конец мая. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) перенесла резервный срок проведения итогового сочинения с 6 на 25 мая. Соответствующее разъяснительное письмо направлено в региональные органы управления образованием», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что такое решение было принято из-за указа президента России Владимира Путина о том, что дни с 6 по 8 мая — нерабочие.

В пресс-службе добавили, что если эпидемиологическая ситуация в отдельных регионах не позволит провести итоговое сочинение 25 мая, то Рособрнадзор определит другую дату.

Несколько дней назад в Рособрнадзоре заявили, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится, однако в ведомстве посчитали, что он должен быть трансформирован с возможностью выхода в интернет.

Вместе с тем, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила вовсе зачислять школьников в вузы без результатов ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. Она считает, что отсеивать студентов нужно будет после итогов первой и второй сессии.

В конце марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ (Основной государственный экзамен) перенесли на 9 июня.