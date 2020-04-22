Около 2 тыс. детей в Крыму не могут учиться из-за отсутствия интернета

Около 2 тыс. школьников по всему Крыму не могут учиться в дистанционном формате из-за отсутствия доступа к интернету, заявила министр образования и науки республики Валентина Лаврик. «Есть часть детей, которые не обеспечены еще интернет-соединением, на сегодняшний день фиксированный интернет подключен у 25 детей на 16 адресах, мобильный интернет — у 32 детей на 29 адресах, согласован и готов к подключению еще 51 адрес», — рассказала Лаврик.

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение организовать переговоры с интернет-провайдерами, чтобы вернуть этих ребят к учебе как можно скорее, передает «Крыминформ». «Предварительно, пока говорят, что до конца (учебного) года будет система дистанционного обучения. Давайте максимально все условия создадим», — сказал он.

Ранее школьникам Крыма, у которых нет технической возможности для дистанционного обучения, подарили планшеты. Об этом 15 апреля сообщил вице-спикер регионального парламента Владимир Бобков. «Гаджеты приобретаются в рамках благотворительности и раздаются детям семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущим или многодетным», — рассказал Бобков. Акцию планируется продолжать. Вице-спикер добавил, что в некоторых районах полуострова удалось договориться с провайдерами о бесплатном проведении интернета в дома, где есть школьники.