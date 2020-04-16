Вышли на дистанцию: успеют ли выпускники подготовиться к поступлению

По сравнению с другими странами Россия пока находится в календарном учебном графике, заявил «Известиям» министр просвещения Сергей Кравцов. Свыше 93% школ страны перешли дистанционные формы обучения, но в ведомстве считают, что благодаря широкому инструментарию «удаленки» ученики имеют шансы успешно завершить год, а выпускники - поступить, куда запланировали. При этом о снижении проходных баллов в вузы в сложившейся ситуации речи пока не идет.

«К этому никто не был готов»

Согласно онлайн-опросу представителей 98 государств, который провели Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Гарвардский университет, подход к дистанционному обучению в РФ соответствует уровню большинства развитых стран. При этом по многим пунктам российская «дистанционка» превосходит средний показатель по ОЭСР.

Например, 93,5% учащихся имеют компьютер для занятий, тогда как на учеников ОЭСР в среднем приходится 82%. Интернет доступен 98,3% школьникам из нашей страны и 91,7% - государств ОЭСР.

- Мы видим, сколь серьезно влияние ситуации с распространением коронавируса на все сферы жизни, включая и образование. Дети по всему миру сегодня вынуждены общаться с педагогами исключительно в дистанционном формате, - сказал «Известиям» глава Минпровета Сергей Кравцов. - Конечно, полностью к этому никто не был готов. Нагрузки на сеть, методическая поддержка учителей, совмещение процесса учебы детей и трудовой деятельности родителей в домашних условиях — сложности возникают и в Азии, и в европейских странах, и у нас.

Из сложившейся ситуации, отметил министр важно извлечь полезные вещи, способные усилить качество образования, развить технологии, повысить цифровую грамотность как школьников, так и учителей.

- Интерес к образованию всегда был и остается в приоритете у наших граждан, какие бы опросы мы ни брали за последний период. Десятикратное повышение посещаемости фактически всех ресурсов дистанционного обучения в последние дни - лишнее тому доказательство. Понимая эти вещи, мы, конечно же, подключаем максимум ресурсов, чтобы учащиеся не выпадали из учебного процесса, - добавил он.

По словам педагогов, «первый шок» от перехода дистанционное обучение в школах уже прошел.

- Ажиотаж, который был вызван переходом на дистанционное обучение у учеников, их родителей и у самих учителей, спал. Сейчас не только школы наладили работу, но и вузы начали предлагать разные программы для детей, помощь при выполнении домашних заданий или их проверке. То есть появилось много много разных инструментов и платформ для работы в дистанционном формате, - рассказала «Известиям» директор института педагогики РГПУ им. Герцена Светлана Писарева.

Согласно результатам международного исследования PISA-2018, Россия также превосходит и среднее по ОЭСР количество доступных учителям цифровых ресурсов для обучения: так считают директора 80% российских школ (60% - в ОЭСР).

Возможно, отметила Светлана Писарева, проблемы сейчас возникают у тех школ, которые уделяли меньше внимания информационной среде. Кроме того, сам учитель должен быть готов к тому, что «дистанционка» отличается от оффлайна.

- В сознании учителя переход в дистанционное обучение во многом связан с пониманием того, что процесс происходит как в реальном времени: дал задание - получаю ответ. А ребенок может этот ответ дать позже. Быстрого изменения мышления учителя не произошло. Но сейчас все начинают понимать, что условия, в которых они работают — другие, и возможности отличаются, - объяснила педагог.

В целом, прогнозирует она, ситуация с массовым переходом на удаленку спровоцирует в стране появление новых форматов и инструментов обучения, а это позволит «войти в другую систему образования».

Проблемы у всех одинаковые

- В вопросах оснащенности учеников техническими условиями для обучения дома мы видим достаточно высокие показатели по России по сравнению со странами ОЭСР, - заявил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко. - Основания для оптимизма есть.

Результаты исследования, по его словам, говорят о том, что практически все страны столкнулись с одними и теми же проблемами.

- Одна из общих – перевод обычного школьного обучения в дистанционный режим с сохранением всех привычных возможностей или хотя бы с наименьшими потерями. Ясно, что этому будет препятствовать и возможное отсутствие у детей нужных учебных материалов, и недостаточный опыт учителей в организации такой формы обучения, и технические сложности, - пояснил он.

Однако сам по себе доступ в интернет еще не позволяет наладить полноценный процесс обучения, хотя без него говорить об обучении просто невозможно, подчеркнул Сергей Станченко.

- В ряде стран организованы специальные методические службы для помощи учителям. Ни одна страна определенно не заявляет об использовании какой-то полностью готовой платформы для дистанционного обучения. Но, например, во Франции используют сочетание онлайн-ресурсов, личных кабинетов и электронной почты. Ряд стран применяет формат вебинаров, - сказал он.

В России, среди прочего, открыта круглосуточная работа горячих линий для педагогов и родителей, которые ежедневно получают более тысячи телефонных консультаций, сообщили «Известиям» в Минпросвещения.

По словам Сергея Кравцова, поддержка тех, кто готовится сдавать итоговую аттестацию, сейчас — главный приоритет в работе системы образования.

- Это и активности по подготовке к экзаменам, которые мы уже заложили и приступаем к их реализации сразу с несколькими телеканалами страны. Это методическая помощь и непрерывная работа с регионами — ведь ситуация разнится и требует особых подходов и мер. Повышенное внимание с нашей стороны к проектам, нацеленным на поддержку детей из малообеспеченных семей в доступе к качественному образовательному контенту. Если будем продолжать действовать комплексно и слаженно с региональными и территориальными органами, я уверен, мы обеспечим все условия для качественной подготовки ребят к экзаменам, - сказал министр.

По сравнению с другими странами, заявил он, Россия пока находится в календарном учебном графике.

- Старт распространения коронавируса у нас пришелся на каникулы, и сегодня у нас уже свыше 93% школ перешли на дистанционные формы, - отметил он.

Министр уверен, что у школьников будут все возможности продемонстрировать свои знания и при желании и должном знании предметов поступтть туда, куда запланировали. О снижении проходных баллов в вузы в сложившейся ситуации речи, по его словам, пока не идет.