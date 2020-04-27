Флешмоб благодарности учителям поддержали школьники Сахалина

На Сахалине школьники и их родители присоединились к всероссийской акции в поддержку педагогов, которая проходит под девизом #СпасибоВамУчителя.

В знак признательности педагогам за их доброту, мудрость и веру в детей школьники делают фотографии и записывают видеоролики со словами благодарности. Затем посты с соответствующими хештегами публикуются в соцсетях.

Как пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональное правительство, первыми к флешмобу присоединились школьники из Пононайска и средней школы № 32 Южно-Сахалинска. Затем они передали эстафету другим образовательным учреждениям Сахалина.

26 апреля сообщалось, что в регионах страны школьники участвуют также во флешмобе в поддержку медиков. Дети записывают для них видеообращения со словами благодарности.