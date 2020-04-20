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Деятели культуры Орла запустили флешмоб в поддержку врачей

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В Орле деятели культуры запустили песенный флешмоб в поддержку медицинских работников, которые лечат больных коронавирусной инфекцией. Они адресовали врачам музыкальный подарок.

Как пишет InfoOrel.ru, в акции приняли участие 18 человек. Они спели песню «Люди в белых халатах» Эдуарда Колмановского и Льва Ошанина. Исполнители своим поступком не только выразили благодарность врачам, но и призвали жителей города оставаться дома.

В конце марта орловские медики присоединились к мировому черенджу в поддержку карантина. Сотрудники больницы имени Боткина и НКМЦ имени Круглой обратились к жителям Орла с просьбой оставаться дома. Медики сфотографировались с табличками с надписями «Мы на работе ради вас. Оставайтесь дома ради нас».

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