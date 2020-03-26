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Волонтеры Победы в Орле сами звонят ветеранам и предлагают помощь

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Волонтеры Победы в Орле обзвонили порядка 200 ветеранов. К тому, с кем связь установить не удалось, совершат адресный выезд, со всеми мерами предосторожности.

Мишустин призвал пожилых россиян оставаться дома

«Волонтёрский центр будет работать весь период активной фазы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Особое внимание в этой ситуации необходимо уделить старшему поколению, нашим ветеранам и всем тем, кому нужна реальная помощь и поддержка», – отметил председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

По словам регионального руководителя «Волонтёров Победы» Кирилла Ишкова, ветеранам и одиноким пенсионерам будет оказана адресная поддержка в повседневном быту для максимального ограждения этой категории граждан от контактов с возможными носителями вируса, передает InfoOrel.ru.

Напомним, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) совместно с «Волонтерами-медиками» и Ассоциацией волонтерских центров в рамках акции #МЫВМЕСТЕ открывают штабы помощи пожилым людям, вынужденным из-за пандемии оставаться дома. В России около 30 млн жителей, попадающих в эту категорию. Пожилые люди остаются самой уязвимой группой риска, им коронавирусная инфекция несет смертельную опасность. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ стартовала 21 марта.

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