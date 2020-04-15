Флешмоб с рассказами о лучших соцработниках запустили в Тюмени

В Тюменской области запустили новый флешмоб #мойлюбимыйсоциальныйработник. Жителей просят рассказывать добрые истории о лучших соцработниках, поблагодарить их за работу в сложное время. Инициатором флешмоба стал общественный совет при региональном департаменте соцразвития.

Как уточняет megatyumen.ru, соцработники сейчас помогают одиноким пожилым людям, инвалидам, одиноким матерям с детьми до трех лет. Они дежурят на телефонах «горячих линий», привозят на дом продукты и лекарства, оказывают психологическую поддержку в период самоизоляции.

8 апреля сообщалось, что художники Илья и Максим Демченко недалеко от подмосковного Подольска создали 30-метровые граффити в виде сердца с надписью «Спасибо». Они посвятили свою работу медикам, которые борются с пандемией коронавируса.