Легойда высказался о запрете в служении Кураева

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в среду, 29 апреля, заявил, что решение о запрете протодиакона Андрея Кураева в служении законное и принято «по совести».

«По закону. И по совести», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день патриарх Кирилл запретил протодиакона Андрея Кураева в священнослужении.

Причиной такого решения стали нелестные высказывания Кураева о настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерее Александра Агейкина, который скончался 21 апреля, пишет «Газета.ру».

«В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере VIP-сервиса», — цитирует телеканал «Царьград» заявление Кураева об Агейкине.

Александр Агейкин умер 21 апреля в возрасте 48 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.