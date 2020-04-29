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Легойда высказался о запрете в служении Кураева

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в среду, 29 апреля, заявил, что решение о запрете протодиакона Андрея Кураева в служении законное и принято «по совести».

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«По закону. И по совести», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день патриарх Кирилл запретил протодиакона Андрея Кураева в священнослужении.

Причиной такого решения стали нелестные высказывания Кураева о настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерее Александра Агейкина, который скончался 21 апреля, пишет «Газета.ру».

«В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере VIP-сервиса», — цитирует телеканал «Царьград» заявление Кураева об Агейкине.

Александр Агейкин умер 21 апреля в возрасте 48 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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