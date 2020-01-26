«Резкостью он хотел обратить внимание»: каким запомнился протоиерей Всеволод Чаплин

В воскресенье, 26 января, на 52-м году жизни скончался протоиерей Всеволод Чаплин. Он умер у входа в московский храм, настоятелем которого служил. Экс-председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества был фигурой неоднозначной и порой даже одиозной, но равнодушными его высказывания не оставляли никого. Чем запомнился священнослужитель и каким он войдет в историю — в материале «Известий».

«Яркий, искренний и неподлый»

По сообщениям очевидцев, вечером 26 января протоиерей Всеволод Чаплин после службы присел на лавочку возле храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, и ему стало плохо. Скорая помощь, примчавшая за 15 минут, успела лишь констатировать смерть настоятеля храма.

«Сегодня умер отец Всеволод Чаплин... Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное! Отец Всеволод был человек яркий, сложный, искренний и неподлый. Господь да простит ему все прегрешения и упокоит его душу!» – написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Всеволод Чаплин1 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Позже на официальном сайте РПЦ появилось соболезнование патриарха Московского и всея Руси Кирилла духовенству, прихожанам и близким покойного.

В Отделе внешних церковных связей Московского патриархата Всеволод Чаплин работал с 1990 года. Возглавлял секретариат по взаимоотношениям Церкви и общества, а с 2001 по 2009 год был заместителем председателя Отдела внешних церковных связей. До 2015 года он занимал должность председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. Когда РПЦ отстранила его от должности, был ликвидирован и весь этот отдел. До декабря 2015 года протоиерей был и заместителем главы Всемирного русского народного собора, но его отстранили и от этой должности.

С 2009 по 2016 год Чаплин был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве, а в феврале 2016-го указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита у Никитских ворот. Это назначение стало для него последним.

«Опытный бюрократ»

Протоиерей Всеволод Чаплин считался неоднозначной личностью как среди представителей Русской православной церкви, так и среди широкой, «мирской» общественности. Так, историк Церкви и богослов священник Владислав Цыпин охарактеризовал его как человека очень остроумного, но непростого.

— У него часто был очень своеобразный взгляд на разные события и явления в жизни церковной и внешней. Он был очень остроумный, но непростой, наверное, в общении. Может быть, трудноуправляемый, — поделился он с «Известиями».

Всеволод Чаплин 3 Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин (слева) и председатель Мосгордумы Владимир Платонов на Рождественских парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ, 2014 год Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

По его словам, Всеволод Чаплин обладал незаурядными способностями в составлении документов — мог написать за ночь целый доклад. «Опытным бюрократом в хорошем смысле этого слова» назвал протоиерея и религиовед, глава Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев.

— Я был знаком с ним более 20 лет, долго работал вместе с ним, причем большую часть этого времени он был моим непосредственным начальником, — рассказал он «Известиям».

По мнению Романа Силантьева, Всеволод Чаплин внес огромный вклад в развитие отношений РПЦ с общественностью.

— Он был одним из первых, кто выстраивал общение с журналистами, с чиновниками, занимался межрелигиозным диалогом, очень много поработал и с католиками, и с протестантами, — отметил религиовед.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина считает, что Всеволод Чаплин был человеком неординарным.

— У него было как много сторонников, так и критиков. Но равнодушными его слова и мысли никого не оставляли, вызывали споры. Интересный, много знающий, умный и, конечно, по-настоящему болеющий делами Церкви, — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

«Обличал грехи и опасности»

Заявления Всеволода Чаплина и правда часто становились темой для ожесточенных споров и вызывали сильный резонанс. Так, в бытность замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей призывал к созданию народных дружин: «Православные дружины могут навести порядок в своем месте проживания, а через это — навести порядок и во всей России».

Обвинял Запад в поддержке эвтаназии: «На самом деле эвтаназия сегодня стимулирует тех, кто хотел бы минимизировать население Земли. Эти же западные фонды пропагандируют аборты, гомосексуализм, то есть всё то, что убивает невинную жизнь».

Всеволод Чаплин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Обрушивался на депутатов и сенаторов, которые не поддержали законопроект о выходном дне в Пасху: «У нас давно со времен товарища Ленина политика всегда строится так, что ущемляется прежде всего большинство. Национальное большинство, религиозное большинство».

Не видел греха в дорогих подарках священникам: «Если кто-то дарит патриарху облачение, икону, машину, часы — это проявление любви к патриарху, которое совершенно естественно».

Предлагал позволить обществу самому решить вопрос о повышении пенсионного возраста: «Нужно обсуждать эту тему с участием самых разных общественных групп: профсоюзов, представителей пенсионеров».

Во время митингов в столице Чаплин заявил о необходимости жестких мер в отношении протестующих: «В случаях, когда к полицейским применяют силу, наказание должно быть не просто очень жестким, а демонстративно жестким. Я считаю, что массовые беспорядки должны очень жестко пресекаться».

А также считал, что священник должен жить не хуже, чем его соседи: «Священнику надо отдавать десятую часть денег, что получают прихожане».

Всеволод Чаплин 2 Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин (справа) на митинге в защиту Русской православной церкви на Суворовской площади Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Президент Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов отметил, что Всеволод Чаплин порой напоминал ему Иоанна Кронштадского, «который обличал грехи и опасности не только для церкви, но и для страны».

— Мне кажется, мы недооцениваем многие его опасения. Пусть они были высказаны в резкой форме, но мне кажется, этой резкостью он просто хотел, чтобы на важные вещи обратили внимание — на наиболее острые вопросы духовного развития, а также внешних факторов. Это и наступление западной культуры, и удар по семье, — сказал политик.

По его словам, Всеволод Чаплин мыслил гораздо глубже, чем многие светские публицисты.

— Он просто смотрел на проблему, которая в нас, в нашей стране и вне ее, как глубоко верующий человек. Он понимал, что как священник обязан отвечать за свои слова. Поэтому его выступления были мнением священника, а не мнением светского философа. Сейчас как раз настало время отринуть те ложные обиды, если они были, и внимательно изучить его взгляды как мыслителя и проповедника, — подчеркнул Сергей Гаврилов.

Неожиданная смерть протоиерея, считает парламентарий, стала большой трагедией для Русской православной церкви.