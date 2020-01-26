Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января. Об этом «Известиям» сообщил его помощник Евгений Жулев.

На данный момент причина смерти неизвестна. По словам Жулева, ранее священнослужитель чувствовал себя хорошо.

В храме Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин, рассказали ТАСС, что протоиерей скончался перед церковью.

Протоиерей Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. Он окончил Московскую духовную семинарию в 1990 году, в 1994 году — Московскую духовную академию. 21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года — в сан пресвитера. С 1990 года работал в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Возглавлял секретариат ОВЦС МП по взаимоотношениям Церкви и общества. С 2001 по 2009 год был заместителем председателя Отдела внешних церковных связей.

В 1999 году был возведен в сан протоиерея. С 2009 по 2015 год занимал должность председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. До декабря 2015 года — заместитель главы Всемирного русского народного собора.

С 2009 по 2016 год был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве, с февраля 2016 года указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.