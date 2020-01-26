В Госдуме прокомментировали смерть протоиерея Всеволода Чаплина
Скончавшийся 26 января протоиерей Всеволод Чаплин был очень искренним человеком. Об этом заявил глава Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Стройность мысли, темперамент и искренность Чаплина вызывали огромное уважение к нему, сказал депутат RT.
«Можно было соглашаться или не соглашаться со многими взглядами отца Всеволода Чаплина, но я убежден в одном, зная его хорошо, что им всегда двигала любовь и ревность по сохранению веры и Русской православной церкви», — отметил Гаврилов.
Депутат рассказал, что в ближайшее время планировал встретиться с Чаплиным и «поговорить за жизнь» и очень сожалеет, что не успел этого сделать.
Чаплин скончался 26 января возле московского храма Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был. По предварительным данным, у него внезапно остановилось сердце.