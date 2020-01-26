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В Госдуме прокомментировали смерть протоиерея Всеволода Чаплина

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Скончавшийся 26 января протоиерей Всеволод Чаплин был очень искренним человеком. Об этом заявил глава Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Стройность мысли, темперамент и искренность Чаплина вызывали огромное уважение к нему, сказал депутат RT.

«Можно было соглашаться или не соглашаться со многими взглядами отца Всеволода Чаплина, но я убежден в одном, зная его хорошо, что им всегда двигала любовь и ревность по сохранению веры и Русской православной церкви», — отметил Гаврилов.

Депутат рассказал, что в ближайшее время планировал встретиться с Чаплиным и «поговорить за жизнь» и очень сожалеет, что не успел этого сделать.

Чаплин скончался 26 января возле московского храма Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был. По предварительным данным, у него внезапно остановилось сердце.

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