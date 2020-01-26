Религиовед рассказал о роли Чаплина в Русской православной церкви

Скончавшийся протоиерей Всеволод Чаплин был одним из первых в Русской православной церкви (РПЦ), кто выстраивал общение с журналистами, чиновниками, а также представителями других епархий, рассказал «Известиям» российский религиовед и социолог Роман Силантьев в воскресенье, 26 января.

«Я считаю, что самое важное и главное он сделал, когда работал под руководством святейшего патриарха Кирилла — наладил работу многих служб в Отделе внешних церковных связей», — отметил Силантьев.

По его мнению, Чаплин давно видел недостатки предстоятеля Константинопольской православной церкви Варфоломея I, которого «никто никогда другом и не считал».

Елена Сутормина, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, напомнила, что по инициативе Чаплина проходили совместные заседания и круглые столы между православными, мусульманами, буддистами и представителями других религий.

«Он был искренним человеком, неординарным. У него было как много сторонников, так и критиков. Но равнодушными его слова и мысли никого не оставляли, вызывали споры», — рассказала о роли протоиерея Сутормина в разговоре с «Известиями».

Президент Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в беседе с «Известиями» назвал большой трагедией для русской церкви уход из жизни Всеволода Чаплина. По его мнению, протоиерей прожил яркую жизнь и запомнится жесткими, но в то же время выдержанными выступлениями.



«После того, как он ушел с поста руководителя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московской Патриархии, у него начался другой этап жизни. Он стал настоятелем обычного московского храма Феодора Студита. Я мимо него как раз сегодня (26 января. — «Известия») утром проезжал и подумал: «может заехать к своему старому приятелю и поговорить о жизни…» Но видите, не успел. Откладываешь, а потом понимаешь, что близкого человека уже и не вернуть», — поделился депутат.



По словам Гаврилова, Всеволод Чаплин напоминал Иоанна Кронштадского, «который не только обличал грехи и опасности для церкви, но и для страны».



«Мне кажется, мы недооцениваем многие его опасения. Пусть они были высказаны в резкой форме, но, мне кажется, эта резкостью он просто хотел, чтобы на важные вещи обратили внимание — на наиболее острые вопросы духовного развития, а также внешних факторов. Это и наступление западной культуры, и удар по семье», — сказал он.



Депутат заверил, что многие, «особенно власти предержащие критиковали его, но в душе, как и большинство прихожан, соглашались».



«Он мыслил гораздо глубже, чем многие светские мыслители, публицисты. Он просто смотрел на проблему, которая в нас, в нашей стране и вне ее, как глубоко верующий человек. Он понимал, что как священник обязан отвечать за свои слова. Поэтому его выступления были мнением священника, а не мнением светского философа. Сейчас как раз настало время отринуть те ложные обиды, если они были, и внимательно изучить его взгляды как мыслителя и проповедника», — подчеркнул Сергей Гаврилов.

Всеволод Чаплин умер возле храма 26 января. Причиной смерти, по предварительным данным, стала внезапная остановка сердца. При этом, по словам его помощника Евгения Жулева, ранее священнослужитель чувствовал себя хорошо.