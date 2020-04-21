В РПЦ назвали причину смерти настоятеля Елоховского собора в Москве

Настоятель Елоховского собора в Москве, протоиерей Александр Агейкин умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ) во вторник, 21 апреля.

Священнослужителю было 48 лет.

О смерти Агейкина ранее во вторник сообщили в рабочей группе при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в этот же день осведомленный источник в медицинских кругах сообщил «Интерфаксу», что сегодня около полуночи отец Александр впал в кому, а утром его не стало.

Агейкин родился в Подмосковье. В 1994 году окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета. 7 апреля 1996 года рукоположен в сан дьякона и назначен в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине в Москве.

Настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове он стал 24 марта 2013 года.

В декабре 2016 года был назначен председателем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. В сентябре 2017 года стал замруководителя административного секретариата Московской патриархии.