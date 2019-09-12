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Легойда сменил Волкова на должности пресс-секретаря патриарха Кирилла

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Об этом сообщается на сайте Российской православной церкви (РПЦ), опубликованном в четверг, 12 сентября.

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В среду, 11 сентября, патриарх освободил священника Александра Волкова от должности главы патриаршей пресс-службы. Он руководил ею с 5 июня 2012 года. В 2016 году Волков был назначен настоятелем московского храма преподобного Сергия Радонежского.

В Синодальном отделе отмечают, что перестановки связаны в том числе с «реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата».

Легойда — кандидат политических наук, профессор МГИМО. Он также является председателем правления Фонда содействия развитию культурно-просветительской деятельности «Фома Центр» и главным редактором православного журнала «Фома». Состоит в общественном экспертном совете при комиссии Мосгордумы по межнациональным и межконфессиональным отношениям, является председателем Комиссии по вопросам образования Общественного совета ЦФО России.

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