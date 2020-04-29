Прямой эфир
Экономика
Новак заявил о сокращении Россией нефтедобычи на 10% в рамках ОПЕК+
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплый май в Ленобласти
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Пропускной режим в Москве продлили до 11 мая
Армия
Призывников протестируют на COVID-19 перед отправкой в войска
Общество
Вывозной рейс в Россию с Мальдив и Шри-Ланки вылетел из Мале
Спорт
Шойгу поздравил ЦСКА с 97-летием со дня основания клуба

Новак заявил о стабильности цен на топливо

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на топливо на автозаправочных станциях (АЗС) в РФ остаются на стабильном уровне. Об этом в среду, 29 апреля, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Запретная пленка: из Арктики готовятся убрать мазут
Северному судоходству предлагают перейти на альтернативное топливо

«На автомобильный бензин цены с начала года не изменились, на дизельное топливо рост находится в пределах инфляции», — заявил Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Новак также проинформировал главу государства, что в розничном сегменте рынка топлива на АЗС падение спроса на автомобильный бензин в апреле достигло 40–50%, на дизельное топливо — примерно 30%, а падение потребления авиакеросина превысило 50%.

Ранее 29 апреля Путин выразил уверенность, что допускать дефицит топлива на внутреннем рынке страны нельзя. По словам российского лидера, нужно продолжать крупные инфраструктурные проекты в энергетике «значимые для российских регионов, предприятий реального сектора», несмотря на системные потрясения в мировой и отечественной экономике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новак заявил о снижении продаж бензина на АЗС на 40-50%
Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020