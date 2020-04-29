Новак заявил о стабильности цен на топливо

Цены на топливо на автозаправочных станциях (АЗС) в РФ остаются на стабильном уровне. Об этом в среду, 29 апреля, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«На автомобильный бензин цены с начала года не изменились, на дизельное топливо рост находится в пределах инфляции», — заявил Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Новак также проинформировал главу государства, что в розничном сегменте рынка топлива на АЗС падение спроса на автомобильный бензин в апреле достигло 40–50%, на дизельное топливо — примерно 30%, а падение потребления авиакеросина превысило 50%.

Ранее 29 апреля Путин выразил уверенность, что допускать дефицит топлива на внутреннем рынке страны нельзя. По словам российского лидера, нужно продолжать крупные инфраструктурные проекты в энергетике «значимые для российских регионов, предприятий реального сектора», несмотря на системные потрясения в мировой и отечественной экономике.