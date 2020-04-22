Новак заявил о снижении продаж бензина на АЗС на 40-50%

Продажи бензина на АЗС сократились на 40–50%, дизельного топлива — на 30%. Об этом 22 апреля сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

Потребление авиакеросина сократилось на 50–60%.

«Что касается переработки, в апреле наблюдаем пока нормальное текущее состояние и даже небольшой прирост на НПЗ, который составил +2,7%, в основном за счет изменений структурных: меньше производство керосина и в большей степени производство дизельного топлива», — сказал он на встрече с депутатами Госдумы.

Новак отметил, что в мае ситуация может измениться, а с продолжением сжатия спроса также возможно и снижение объемов переработки на НПЗ.

Ранее в этот день Новак выступил против снижения цен на бензин в стране.

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (входит в Минэнерго) опубликовало данные, согласно которым за прошедшую неделю в ряде российских регионов зафиксировано снижение розничных цен на бензин.

По мнению аналитиков, снижение цен на бензин в нескольких российских регионах связано с резким падением потребительского спроса. Как только завершится режим самоизоляции, отмечают эксперты, спрос на бензин восстановится и цены вернутся к повышению. Кроме того, в 2020 году в среднем литр бензина Аи-95 может стоить 50 рублей.