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Призывников протестируют на COVID-19 перед отправкой в войска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Призывникам буду проводить 15-минутное тестирование на коронавирус на сборных пунктах перед отправкой в войска. Об этом в среду, 29 апреля, рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления ВС РФ Евгений Бурдинский.

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По его словам, экспресс-тестирование будет проходить каждый призывник сразу после прибытия на сборный пункт. После получения отрицательного результата его направят на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование команды, сообщает ТАСС.

«До военных комиссариатов доведен алгоритм действий при выявлении у сотрудников или призывников коронавирусной инфекции, проведены занятия по организации работы сборного пункта, проверена готовность изоляторов», — объяснил Бурдинский.

На сборных пунктах достаточно запасов медицинских масок, средств дезинфекции и тест-систем для отправки призывников в войска в полном объеме и своевременно.

Ранее в среду сообщалось, что начало работы приемных комиссией московских военкоматов запланировано на 12 мая. Для безопасных условий для мероприятий призыва в военные комиссариаты Москвы поставили в том числе бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников.

1 апреля в России начался военный призыв, но из-за пандемии новобранцы отправятся к месту службы не раньше чем 20 мая. Сначала они сдадут тест на коронавирус, а по прибытии в часть молодых людей отправят на двухнедельный карантин.

В 2020 году выпускники школ не будут призываться в армию. Им дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

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