В России начался весенний призыв

В России начался военный призыв, но из-за пандемии новобранцы отправятся к месту службы не раньше, чем 20 мая. Будущие солдаты сначала сдадут тест на коронавирус, а по прибытии в часть молодых людей отправят на двухнедельный карантин. Сборные пункты при военкоматах перешли на особый режим работы, на входах установлено сразу несколько постов спецконтроля.