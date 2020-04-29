Прямой эфир

Приемные комиссии военкоматов в Москве начнут работу 12 мая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начало работы приемных комиссией московских военкоматов запланировано на 12 мая. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

У солдата карантин: как призывников защитят от инфекции
На сборных пунктах и в войсках вводятся новые правила работы с молодым пополнением

В пресс-службе отметили, что служащие войск РХБЗ провели спецобработку московского сборного пункта и прилегающей к нему территории. Всего было обработано свыше 10 тыс. кв. м поверхности.

Как передает RT, все военкоматы столицы обеспечены масками и специальными тестами на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий по весеннему призыву. Также для безопасных условий для мероприятий призыва в военные комиссариаты Москвы поставили бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников. Запас дезинфицирующих средств создали и для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта для перевозок призывников, отмечает телеканал «Звезда».

1 апреля в России начался военный призыв, но из-за пандемии новобранцы отправятся к месту службы не раньше чем 20 мая. Сначала они сдадут тест на коронавирус, а по прибытии в часть молодых людей отправят на двухнедельный карантин.

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2020 года № 232 призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 июля. Призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек, пишет НСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме поддержали освобождение от призыва выпускников школ в 2020-м
Родительский комитет призвал перенести сроки весеннего призыва

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020