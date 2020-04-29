Приемные комиссии военкоматов в Москве начнут работу 12 мая

Начало работы приемных комиссией московских военкоматов запланировано на 12 мая. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В пресс-службе отметили, что служащие войск РХБЗ провели спецобработку московского сборного пункта и прилегающей к нему территории. Всего было обработано свыше 10 тыс. кв. м поверхности.

Как передает RT, все военкоматы столицы обеспечены масками и специальными тестами на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий по весеннему призыву. Также для безопасных условий для мероприятий призыва в военные комиссариаты Москвы поставили бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников. Запас дезинфицирующих средств создали и для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта для перевозок призывников, отмечает телеканал «Звезда».

1 апреля в России начался военный призыв, но из-за пандемии новобранцы отправятся к месту службы не раньше чем 20 мая. Сначала они сдадут тест на коронавирус, а по прибытии в часть молодых людей отправят на двухнедельный карантин.

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2020 года № 232 призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 июля. Призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек, пишет НСН.