Путин заявил о серьезных потрясениях рынка глобальной энергетики

Глобальная энергетика столкнулась с потрясениями, вызванными системными проблемами. Об этом в среду, 29 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

«В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы», — сказал глава государства на совещании по вопросам развития энергетики.

Президент подчеркнул, что одним из ключевых негативных факторов стала коронавирусная инфекция.

«Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, заставили ее темпы снижаться, ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом сократился. Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что важно обеспечить долгосрочную устойчивость топливно-энергетического комплекса — от добычи до производства и транспортировки.

Путин убежден, что минимизировать негативные последствия от турбулентности в экономике и проблем на энергетическом рынке можно с помощью сотрудничества с зарубежными партнерами.

«Глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими драматическими колебаниями конъюнктуры, правда, такого еще не было. Но чтобы сгладить эти тенденции, их влияние на мировую экономику, на экономическую жизнь, необходимы совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+», — добавил президент.

Ранее в этот же день министр энергетики Александр Новак предсказал, что май тоже будет волатильным для нефтяного рынка.

На прошлой неделе в ОПЕК спрогнозировали рост цен на нефть до $40 за баррель уже к середине 2020 года. На это повлияет как сокращение объема добычи нефти, так и восстановление отдельных стран после пандемии коронавируса.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.