Прямой эфир
Экономика
Новак заявил о сокращении Россией нефтедобычи на 10% в рамках ОПЕК+
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплый май в Ленобласти
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Пропускной режим в Москве продлили до 11 мая
Армия
Призывников протестируют на COVID-19 перед отправкой в войска
Общество
Вывозной рейс в Россию с Мальдив и Шри-Ланки вылетел из Мале
Спорт
Шойгу поздравил ЦСКА с 97-летием со дня основания клуба

Путин заявил о серьезных потрясениях рынка глобальной энергетики

0
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глобальная энергетика столкнулась с потрясениями, вызванными системными проблемами. Об этом в среду, 29 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

Бочки-матери: что спасет нефтяной рынок после очередного падения
Эксперты говорят о необходимости дополнительных договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи

«В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы», — сказал глава государства на совещании по вопросам развития энергетики.

Президент подчеркнул, что одним из ключевых негативных факторов стала коронавирусная инфекция.

«Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, заставили ее темпы снижаться, ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом сократился. Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что важно обеспечить долгосрочную устойчивость топливно-энергетического комплекса — от добычи до производства и транспортировки.

Путин убежден, что минимизировать негативные последствия от турбулентности в экономике и проблем на энергетическом рынке можно с помощью сотрудничества с зарубежными партнерами.

«Глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими драматическими колебаниями конъюнктуры, правда, такого еще не было. Но чтобы сгладить эти тенденции, их влияние на мировую экономику, на экономическую жизнь, необходимы совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+», — добавил президент.

Ранее в этот же день министр энергетики Александр Новак предсказал, что май тоже будет волатильным для нефтяного рынка.

На прошлой неделе в ОПЕК спрогнозировали рост цен на нефть до $40 за баррель уже к середине 2020 года. На это повлияет как сокращение объема добычи нефти, так и восстановление отдельных стран после пандемии коронавируса.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть
Чистая прибыль компании BP снизилась на 66% из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020