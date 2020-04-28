Чистая прибыль компании BP снизилась на 66% из-за коронавируса

Базовая прибыль от стоимости замещения, эквивалентная чистой прибыли нефтегазовой компании BP, в I квартале 2020 года снизилась на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в финансовом отчете, опубликованном на сайте компании.

В I квартале 2020 года чистая прибыль составила $791 млн, в то время как годом ранее — $2,4 млрд. Причиной падения стала пандемия коронавируса, спровоцировавшая остановку значительной части производства и падение потребительского спроса, а также цен на нефть.

Чистый убыток британского нефтегазового гиганта, приходящийся на акционеров, с начала года составил $4,365 млрд против прибыли годом ранее на уровне $2,934 млрд, следует из отчетности. Согласно предварительной оценке компании, убыток BP от участия в «Роснефти» по итогам I квартала составил $17 млн.

По мнению аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, «чистый убыток, который ВР признает по «Роснефти», является следствием существенного ослабления рубля, которое привело к переоценке валютных обязательств и отражению убытков от курсовых разниц в отчете о прибылях и убытках. Указанный эффект носит кратковременный характер, и в дальнейшем, при стабилизации курса рубля, столь значимых курсовых разниц ожидать не приходится. Напротив, в случае укрепления можно ожидать прибыли от обратной переоценки по аналогии с прошлым годом».

К такой практике ранее прибегали и другие российские компании, уверен Суверов. По его мнению, поэтому оценка ВР финансового результата «Роснефти» за I квартал в целом соответствует ожиданиям аналитиков ведущих инвестиционных банков. Специалисты ожидают убытков за период январь-март на фоне ослабления курса рубля и единовременной переоценки валютных обязательств.

В то же время низкие цены на нефть не привели бы к убыткам сами по себе, отмечает Суверов. По его словам, «Роснефть», будучи лидером по удельным затратам, занимает уверенную позицию на глобальном и отечественном рынках и поэтому может демонстрировать хорошие показатели. Суверов добавляет, что при этом, «несмотря на негативные тенденции на рынке, «Роснефть» объявила о рекордных дивидендах за 2019 год. При этом компания использовала период низких цен и начала реализацию программы обратного выкупа акций, которая дополнительно увеличит доходность акционеров».

По словам аналитика, в ближайшие годы ВР едва ли продемонстрирует значительный рост прибыли в ключевых сегментах бизнеса. Компания заявила о своем намерении переформатировать бизнес, увеличив долю инвестиций не в нефтегазовый сегмент, для того чтобы достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Он подчеркнул, что «не все нефтяные компании разделяют «экологический» тренд и нацелены отказываться от профильного вида деятельности». Например, главный исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс отклонил обещания по сокращению выбросов углеродов, сравнив их с «конкурсом красоты», который мало что может сделать в борьбе с климатическими изменениями», заявил Суверов.