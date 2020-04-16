Путин поздравил British Petroleum с 30-летием присутствия в России

Президент России Владимир Путин поздравил компанию British Petroleum (BP) с 30-летием присутствия на российском энергорынке. Соответствующее послание появилось на сайте Кремля в четверг, 16 апреля.

«Уверен, что вы и впредь будете удерживать прочные позиции на отечественном рынке энергоресурсов, вносить серьезный вклад в укрепление энергетического, экономического потенциала России, развитие плодотворных международных связей», — говорится в заявлении.

Путин отметил, что «BP Россия» прошла большой путь в своем становлении от открытия первой АЗС в Москве до стратегического партнера компании «Роснефть».

«Сегодня ВР по праву считается одним из ведущих инвесторов в России и крупнейшим иностранным акционером ПАО «НК «Роснефть». За долгую и успешную историю сотрудничества компании выработали эффективный формат многогранного взаимодействия, включающий совместное участие в реализации масштабных проектов в сфере геологоразведки, разработки перспективных месторождений, добычи и поставки нефти и газа», — отметил президент.

Кроме того, глава государства подчеркнул и высокую социальную ответственность BP. В частности, это касается сотрудничества с музеями, театрами и сообществами России для сбережения традиций искусства, культуры, образования и просвещения страны.

В заключении президент пожелал BP дальнейших профессиональных достижений и всего самого доброго.

В начале февраля сообщалось, что доля российской компании «Роснефть» в добыче углеводородов BP в 2019 году составила 30,3%, а нефти — 41,8%, что позволило BP добывать 3,781 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.