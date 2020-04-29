Прямой эфир
Сюжет:

Почти половина россиян отказалась от алкоголя во время пандемии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время пандемии почти половина опрошенных Роскачеством россиян стала меньше употреблять алкоголь. Об этом сообщается на сайте организации в среду, 29 апреля.

Антивирусный набор: россияне скупили средства от похмелья
В последние недели рост продаж таких препаратов доходил до 164%

В социологическом исследовании Роскачества и компании OMI (Online Market Intelligence), которое проводилось 21–22 апреля, приняли участие 1036 человек.

Так, 45% респондентов сообщили об отказе от алкогольных напитков, от кондитерских изделий и сладостей — 38%, а от колбасных изделий и деликатесов отказались 35% опрошенных. Отмечается, что отказ от этих продуктов больше характерен для людей в возрасте 55 лет и старше.

«Интересно, что для Южного федерального округа в большей степени, чем в целом по стране, характерен отказ от рыбы (39%) и сыра (32%). А на Северном Кавказе меньше других отказываются от покупки свежих овощей (6%)», — отмечается в сообщении.

Также исследование показало, что 57% респондентов покупают те же товары, что и до эпидемии, а 27% опрошенных при выборе руководствуются только ценой.

У 35% опрошенных расходы на питание увеличились за последний месяц, что связано, в том числе, с самоизоляцией. При этом 25% отметили, что их расходы сократились, так как они стали покупать лишь необходимые продукты с целью экономии.

Накануне сообщалось, что большинство россиян поддерживают ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом.

Жесткие превентивные меры одобряют 60% респондентов, за более мягкие ограничения, которые снизили бы последствия для экономики, но увеличили продолжительность пандемии, выступили 25% опрошенных.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
Стали известны самые обеспокоенные из-за COVID-19 регионы России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020