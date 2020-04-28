Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк

Эксперты Роскачества подвели итоги спецпроекта по проверке чипсов. Испытания продукта прошли по 54 показателям качества и безопасности. Всего специалисты изучили чипсы 16 торговых марок: и картофельные со вкусом сыра, и зерновые, и овощные, говорится в пресс-релизе организации, опубликованном во вторник, 28 апреля.

Результаты позволили развенчать некоторые мифы, в том числе о том, что производители используют огромное количество вредных для человека усилителей вкуса, красителей и консервантов.

Проверку Роскачества прошли картофельные чипсы со вкусом сыра («Хрустящий картофель», Lays, «Каждый день», «Русская картошка», «Московский картофель», Pomsticks, Pringles, Kracks), картофельные Naturals с пармезаном (Lorenz), мегачипсы картофельные со вкусом сметаны и сыра (MegaChips), кукурузные чипсы и начос со вкусом сыра (Delicados, Santa Maria, Carambas, Happy Nachos), свекольные (Kiwa) и свекольные с ламинарией и базиликом («Здороведа»).

По итогам исследования специалисты не выявили нарушений в части содержания в продукте ГМО, красителей, консервантов, афлатоксина, радионуклидов и консервантов. Но в картофельных чипсах четырех торговых марок — Pomsticks (0,31 мг/кг), Lorenz (0,13 мг/кг), «Московский картофель» (0,064 мг/кг), Kracks (0,061 мг/кг) — выявили кадмий. Его содержание максимально в чипсах Pomsticks, где превышение предельно допустимого уровня отмечено в 10 раз.

В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.

Чипсы проверили и на наличие акриламида — канцерогенного вещества, которое образуется в продукте при жарке. Относительно много этого вещества выявили в картофельных чипсах «Московский картофель».

По итогам проверки остаточные следы пестицида хлорпрофама были выявлены в продукции девяти торговых марок, имидаклоприда — в двух, пропамокарба — в двух, пиримифос-метила — также в двух.

Ни в одном из исследованных образцов не выявлено бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, дрожжей и плесеней. Но всё же было обнаружено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в картофельных чипсах Kracks.

Все обнаруженные в чипсах усилители вкуса безопасны для здоровья человека и находятся в разрешенном законодательно диапазоне (ТР ТС 029 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»).

Однако эксперты обнаружили усилители вкуса, не заявленные на маркировке. В исследованных образцах меньше всего соли в кукурузных чипсах Happy Nachos (1,07%) и свекольных Kiwa (1,11%). Больше всего — в картофельных Lorenz (3,46%). Содержание соли в прочих чипсах варьирует в этом диапазоне.

Если сравнивать картофельные чипсы с овощными и зерновыми, то их калорийность и содержание жиров примерно на одном уровне.