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Нурмагомедов заявил о смертельной опасности коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов призвал россиян не выходить из дома без нужды и быть осторожными из-за смертельно опасного коронавируса. Об этом он 28 апреля написал в своем Instagram.

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«Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение», — написал он.

По словам Нурмагомедова, халатность привела к тому, что больницы оказались переполненными, а число больных продолжает расти. Он также отметил, что люди уже почувствовали на себе всю опасность ситуации.

«Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и, может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды», — написал он.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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