В Госдуму внесли проект о штрафе за использование транспорта без пропуска

В Госдуму 28 апреля внесли законопроект о штрафе до 5 тыс. рублей за использование транспорта без специального пропуска в режиме повышенной готовности. Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

«Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей», — говорится в документе.

Повторное нарушение грозит штрафом в размере 5 тыс. рублей.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии. За нарушение данных мер в городе действуют штрафы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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