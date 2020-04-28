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В Госдуму внесли проект о штрафе за использование транспорта без пропуска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Госдуму 28 апреля внесли законопроект о штрафе до 5 тыс. рублей за использование транспорта без специального пропуска в режиме повышенной готовности. Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

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«Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей», — говорится в документе.

Повторное нарушение грозит штрафом в размере 5 тыс. рублей.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии. За нарушение данных мер в городе действуют штрафы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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