Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

Согласно обзору ВС, опубликованному во вторник, 21 апреля, срок давности привлечения к ответственности за такое правонарушение составляет один год с момента его обнаружения. Соответствующая часть статьи Кодекса об административных правонарушениях была введена в КоАП 1 апреля 2020 года.

Гражданам грозит штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей. Если нарушение совершили должностные лица, то наказание увеличивается до интервала от 50 до 150 тыс. рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В случае если правонарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью человека или его смерть, то штраф для физических лиц составит от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей. Также последним может грозить дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в подобной ситуации придется заплатить штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток. Однако все эти наказания будут вменяться в случае, если совершенные правонарушения не выходят в уголовное поле.

Также КоАП России 1 апреля был дополнен статьей 20.6.1 — о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, в том числе в условиях режима повышенной готовности, пишет «Интерфакс».

Согласно документу, при подобных нарушениях, не повлекших за собой тяжких последствий, гражданам будет вменяться штраф от 1 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 до 30 тыс. рублей, а индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам — от 30 до 50 тыс. рублей и от 100 до 300 тыс. рублей соответственно.

Если нарушение будет совершено повторно или повлечет за собой вред здоровью или имуществу человека, то штрафы и серьезность наказания будут увеличены. Согласно уточнению ВС, срок привлечения к ответственности по этой статье в рамках ее первой части составляет 3 месяца и исчисляется с момента обнаружения нарушения.

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