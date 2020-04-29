Два по цене двух: ставки ипотеки могут вырасти на 1 процентный пункт

Ипотечные ставки вырастут, если будет реализован новый механизм оформления страховки по жилищному кредиту за счет банка. Об этом «Известиям» рассказали в финансовых организациях из топ-30. По их оценкам, увеличение может достигнуть 0,6–0,7 п. п. В страховых компаниях допускают, что рост составит 0,5–1 п. п. Сейчас клиенты заключают отдельный договор по защите от рисков, а по новой концепции ЦБ это должен будет делать сам банк. При этом в регуляторе «Известиям» заявили, что в результате изменений расходы граждан на ипотеку не вырастут.

Дороже или нет

В крупных банках ожидают роста ставок по ипотеке после того, как страховку по жилищным ссудам финансовые организации начнут оформлять самостоятельно. Об этом «Известиям» рассказали в ФК «Открытие», Промсвязьбанке и «Зените». С учетом небольшой прибыльности ипотеки, перекладывание расходов по страхованию на банк приведет к увеличению ставки по кредиту на 0,6–0,7 п. п., оценили в «Открытии».

Однако в пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что в результате изменений расходы россиян на ипотеку не вырастут.

— Сегодня гражданин несет расходы на покупку страховки вместе с уплатой основного долга. Таким образом, полная стоимость кредита в результате предложенных мер не вырастет, а гражданину станет проще оценить общую стоимость ипотеки, также это избавит его от необходимости самому оформлять страховку, — подчеркнули в регуляторе.

Там добавили, что банк как более сильная сторона сможет договорится со страховыми компаниями о снижении тарифа, что в конечном итоге должно отразиться на уменьшении стоимости ипотеки.

— Уже сегодня залоговое жилье страхуется во всех случаях, а жизнь и здоровье — в 90% из них, поэтому потенциала к увеличению спроса на эти продукты, а также снижения риска по кредитованию ожидать не стоит, — отметил директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров.

Справка «Известий» Сейчас ипотечные клиенты должны самостоятельно обезопасить от рисков ущерба и утраты залоговое жилье, а также свою жизнь и здоровье. Зачастую без оформления страховки банк отказывается выдавать кредит или существенно повышает ставку. Эти расходы не всегда попадают в расчет полной стоимости кредита, что дополнительно затрудняет оценку всех затрат на ипотеку, а также выбор банка и кредитного продукта, заявили в ЦБ во вторник, 27 апреля. В связи с этим в регуляторе предложили новый подход к страхованию рисков при выдаче ипотеки: банки должны будут самостоятельно заключать соглашения по этому продукту.

ЦБ уже несколько лет вел с кредитными организациями диалог о том, как включить страховку в показатель полной стоимости кредита (ПСК), но непосредственно предложенный механизм был для рынка неожиданностью, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков. По его словам, в ожидании реализации проекта ЦБ кредитные организации не будут опускать тарифы по ипотеке в соответствии с ключевой ставкой.

С одной стороны, для клиента предложенный механизм удобен, поскольку он сможет решить все проблемы по принципу «одного окна» и не возвращаться к продлению страховки каждый год, ожидает Алексей Войлуков. С другой стороны, по его словам, сейчас страхуется и сама квартира, и жизнь заемщика, и его гражданская ответственность — то есть если будет несчастный случай и в квартире случится пожар или затопление, то ему будут выделены деньги на ремонт. В новом же механизме страховка будет распространяться только на остаток суммы задолженности перед банком, предположил он. По ожиданиям Алексея Войлукова, больше всего новый механизм ударит по самим страховым компаниям — они недосчитаются годовой выручки.

За счет клиента

Другие участники рынка и эксперты согласны с тем, что тарифы по жилищным займам увеличатся, если банки начнут заключать договоры на страхование ипотечных заемщиков самостоятельно в соответствии с предложением регулятора. Рост может достичь 0,5–1 п. п., считают опрошенные «Известиями» эксперты из страховых компаний и рейтинговых агентств. По последним данным ЦБ, в феврале средняя стоимость ипотеки составила 8,69%. Таким образом, ставка может снова приблизиться к 10%.

В условиях низкой доходности ипотечных продуктов кредитные организации переложат расходы по страхованию на заемщиков через повышение ставок, ожидает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По ее прогнозам, рост составит около 0,5 п. п. Эффект, оказываемый на процент по ссуде, во многом зависит от ее длительности, но он составит не менее 0,5 п. п., согласен руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. По его словам, если заемщик может попытаться сэкономить на стоимости рисков, то у банка такого интереса нет. По умолчанию по выдаваемому кредиту будет предлагаться более дорогой вариант страхования.

Ориентировочная тарифная ставка по договору ипотечного страхования по основным видам риска варьируется от 0,4% до 1,4% от суммы кредиты. Рост общей стоимости ипотеки с учетом применения этого механизма составит в среднем 0,5–1 п. п. к тем ставкам, которые действуют сейчас, оценил председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. Минусом такого подхода для заемщика можно считать отсутствие гибкости в сроке оформления продукта: ранее клиент мог обновлять и доплачивать за риск ежегодно, зная, что досрочно погасит ипотеку. Теперь же ему придется в любом случае оплатить страховку на весь период, считают в «Фридом Финанс».

Исходя из формулировки механизма ЦБ, повышение ставок может составить 0,1–0,5 п. п., ожидают в страховой компании ВСК. Там опасаются, что в новом сценарии ряд опций, вероятно, будет отменен. Например, титульное страхование, которое защищает от нарушения прав собственности при форс-мажорных обстоятельствах — если на квартиру или ее часть появились другие претенденты уже после покупки.

В других страховых компаниях не предоставили «Известиям» оценок того, как может измениться стоимость ипотеки по новой концепции регулятора.