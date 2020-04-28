СМИ узнали о сокрытии полицией Праги инициатора сноса памятника Коневу

Полиция взяла под охрану старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа, который был инициатором демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Глава пражского района скрывается в неизвестном месте, сообщило 28 апреля Чешское телевидение.

По данным СМИ, под охраной полиции кроме Коларжа, остаются глава Праги Зденек Гржиб и староста пражского района Ржепорыйе Павел Новотный. Он заявлял ранее о намерении установить в своем районе памятник власовцам.

«Старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа полиция укрывает в неизвестном месте, практически в абсолютной изоляции, и даже его семья не знает о его местонахождении», — отметил телеканал.

3 апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в этом районе. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника и рассчитывает на его восстановление.

В СКР возбудили дело по факту демонтажа, пишет «Газета.ру». По словам представителя СКР Светланы Петренко, российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника Коневу в Праге.

27 апреля Чехия заявила о готовности вести переговоры с Россией о передаче Москве памятника в соответствии с договором от 1993 года.

12 апреля президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что демонтаж памятника — глупость, однако вмешательство во внутренние дела Чехии — это контрпродуктивно.