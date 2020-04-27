МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Чехия готова вести переговоры с Россией о передаче Москве памятника советскому маршалу Ивану Коневу в соответствии с договором от 1993 года. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил газете Hospodářské noviny министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

«С позиции МИДа важно, чтобы выполнялись наши обязательства, вытекающие из нашего договора (от 1993 года о дружественных отношениях и сотрудничестве. ― Ред.) с РФ, в котором не говорится о том, где памятник должен быть размещен, но предусматривается достойное обращение и охрана памятника от повреждений. Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с РФ о перемещении памятника [маршалу Коневу] на ее территорию, мы открыты для этого», ― рассказал он изданию.

Также Петршичек подчеркнул, что этот вопрос он будет обсуждать власти района Прага-6 и со своими коллегами по правительству. Кроме того, глава чешского МИДа отметил, что власти района предложили разместить памятник Коневу в музее памяти ХХ века, передает «РИА Новости».

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6. Инициатор сноса памятника, глава района Ондржей Коларж, заявил, что монумент будет передан в музей истории XX века. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление. В СКР возбудили дело по факту демонтажа, пишет «Газета.ру».

12 апреля президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что демонтаж памятника — глупость, однако вмешательство во внутренние дела Чехии — это контрпродуктивно.