Прямой эфир

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

0
Фото: REUTERS/David W Cerny
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чехия готова вести переговоры с Россией о передаче Москве памятника советскому маршалу Ивану Коневу в соответствии с договором от 1993 года. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил газете Hospodářské noviny министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Маршальский жест: что стоит за сносом памятника Коневу в Праге
Демонтировав советский мемориал, власти нарушили не только основополагающий международный договор, но и свои законы

«С позиции МИДа важно, чтобы выполнялись наши обязательства, вытекающие из нашего договора (от 1993 года о дружественных отношениях и сотрудничестве. ― Ред.) с РФ, в котором не говорится о том, где памятник должен быть размещен, но предусматривается достойное обращение и охрана памятника от повреждений. Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с РФ о перемещении памятника [маршалу Коневу] на ее территорию, мы открыты для этого», ― рассказал он изданию.

Также Петршичек подчеркнул, что этот вопрос он будет обсуждать власти района Прага-6 и со своими коллегами по правительству. Кроме того, глава чешского МИДа отметил, что власти района предложили разместить памятник Коневу в музее памяти ХХ века, передает «РИА Новости».

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6. Инициатор сноса памятника, глава района Ондржей Коларж, заявил, что монумент будет передан в музей истории XX века. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление. В СКР возбудили дело по факту демонтажа, пишет «Газета.ру».

12 апреля президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что демонтаж памятника — глупость, однако вмешательство во внутренние дела Чехии — это контрпродуктивно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
В чешском городе решили продать памятник Сталину

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020