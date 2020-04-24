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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Принимая решение о сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Праге местные власти «вымещают свой комплекс неполноценности». Об этом 24 апреля заявил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

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«Решение снести памятник маршалу Коневу в Праге принимали политики местного масштаба, которые вымещают свой комплекс неполноценности на великих людях прошлого, оскорбляя тем самым и россиян, и чешских патриотов, которые боролись с нацизмом, оскорбляют своих предков, которые цветами встречали освободителей — солдат маршала Конева», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что в целях борьбы с этим Россия будет рассказывать историческую правду и вести более активную информационную работу.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6. Инициатор сноса памятника глава района Ондржей Коларж заявил, что монумент будет передан в музей истории XX века. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление. В СКР возбудили дело по факту демонтажа, пишет «Газета.ру».

12 апреля президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что демонтаж памятника — глупость, однако вмешательство во внутренние дела Чехии — это контрпродуктивно.

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