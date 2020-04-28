Сербские СМИ сообщили о назначении нового тренера московского «Локомотива»

Сербские СМИ сообщили, что местный тренер Марко Николич уже договорился о контракте с московским футбольным клубом «Локомотив» и приступит к работе с командой грядущим летом.

При этом действующий главный тренер команды Юрий Семин здоров и выполняет задачи на сезон. Под его руководством красно-зеленые спустя 14 лет выиграли чемпионат России, а также вернулись в Лигу чемпионов и играли там два сезона подряд.

Однако у Семина уже второй раз возникает конфликт с президентом клуба — сначала с Ильей Геркусом, потом — с действующим руководителем Василием Кикнадзе.

Несколько назад сербские медиа сообщили, что москвичи уже подписали двухлетний контракт с 40-летним специалистом Марко Николичем. При этом ни «Локомотив», ни сам Семин эту информацию комментировать не стали.

Кроме того, еще в начале марта Кикнадзе заявил, что в середине апреля (до паузы в чемпионате из-за пандемии коронавируса) совет директоров рассмотрит несколько кандидатур на пост главного тренера клуба на следующий сезон.

Подробнее в свежем номере «Известий» от 29 апреля.