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В «Локомотиве» прокомментировали слухи об уходе Семина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков в беседе со Sports24 в воскресенье, 26 апреля, прокомментировал появившиеся ранее слухи о замене главного тренера Юрия Семина на сербского специалиста Марко Николича.

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Мещеряков призвал задать этот вопрос сербским СМИ, которые это написали, а также заявил, что не станет комментировать слухи.

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин также прокомментировал изданию ситуацию, отметив, что у него такой информации нет. Также Семин отметил, что по всем подобным вопросам стоит обращаться к руководству клуба.

Как пишет «Газета.ру», после 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с результатом в 41 очко.

Ранее сербское издание HotSport объявило, что бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич подпишет контракт с московским «Локомотивом» на два года. При этом Николич якобы уже два раза прилетал в Россию на переговоры с клубом, пишет «Спорт-Экспресс».

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