Федун не счел разумным вариант возобновления РПЛ без зрителей

Владелец московского ФК «Спартак» Леонид Федун в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» 20 апреля высказался о возможном возобновлении чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) при пустых трибунах.

По его мнению, «это не очень разумное решение», поскольку он не видит смысла играть без зрителей, а «футбол без болельщиков мертв», пишет RT.

Федун отметил, что в Европе ситуация с проведением игр без зрителей отличается от российских реалий. Он пояснил, что там существует «гигантский телевизионный контракт». В России же он невелик. Кроме того, проведение матча на стадионе, а не на базе обойдется клубу в 15–20 млн рублей, пишет «Газета.ру».

«Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами», — резюмировал функционер.

Чемпионат России 2019/20 был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Всего осталось доиграть восемь туров. По результатам предыдущих 22 лидирует «Зенит» (50 очков). В пятерке лучших оказались «Локомотив», «Краснодар» (по 41 очку), «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

19 апреля в РПЛ допустили проведение матчей чемпионата России без зрителей. На данный момент туры приостановлены до 31 мая, однако «этот срок не окончательный и может быть пересмотрен» в зависимости от обстановки по коронавирусу. По мнению бывшего президента и гендиректора «Локомотива» Ильи Геркуса, сезон можно завершить в сжатые сроки. 17 апреля он предложил проводить по несколько матчей в день на нейтральных полях в регионе, где есть несколько стадионов, при этом игры должны проходить без зрителей.