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Гендиректор ЦСКА поблагодарил Акинфеева и Гончаренко за понижение зарплат команды

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев оценил роль капитана и вратаря команды Игоря Акинфеева и главного тренера Виктора Гончаренко в переговорах о снижении зарплат футболистов, тренерского штаба и персонала. Мера введена на период паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавирусной инфекции. Главным инициатором акции со стороны футболистов выступил Акинфеев.

«Наш капитан не только проявляет себя на поле, но и в таких сложных ситуациях. Игорь вместе с Виктором Михайловичем взяли на себя столь важные функции. Надо было ведь многим объяснить, донести суть вопроса до легионеров. Конечно, это не самые приятные минуты общения. Но все всё поняли. Всем благодарны, но и отдельное спасибо выражаем переговорщикам», – сказал Бабаев в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Руководитель армейского клуба подчеркнул: соглашение достигнуто о временном сокращении зарплат, за что он признателен всей команде.

«Мы довольно быстро нашли компромисс, вопрос решен», – сказал Бабаев.

При этом он выразил мнение, что «в кризисные моменты каждый должен чем-то пожертвовать, чтобы преодолеть трудности с наименьшими потерями». Гендиректор красно-синих сообщил и об аналогичном решении о снижении зарплат руководства и всего административно-технического персонала клуба.

Бабаев также назвал схему выплат футболистам. По его словам, игроки получат 50 процентов зарплаты за март, 40 процентов — за апрель, 70 процентов — когда вместо режима самоизоляции вновь начнутся командные тренировки. При этом свою привычную зарплату команда станет получать после возобновления сезона.

Гендиректор ЦСКА также назвал факторы, которые наиболее негативно влияют на клуб: увеличение курса валют по отношению к рублю на 25 процентов, отсутствие доходов от матчей, задержки по спонсорским и арендным соглашениям.

«Если сезон не будет доигран, то наши убытки составят до 300 миллионов рублей, а если чемпионат продолжится, то сумма окажется ниже», – заметил Бабаев.

Чемпионат России по футболу был прерван 17 марта после 22-го из 30 туров. В начале апреля срок остановки турнира Тинькофф – РПЛ продлили до 31 мая. При этом Европейский футбольный союз (УЕФА) рекомендовал всем лигам доиграть оставшиеся матчи и завершить сезон-2019/20. Вероятно, ведущие европейские чемпионаты возобновятся в середине мая – начале июня, а финишируют в августе. В том же последнем месяце лета планируют завершить остановленные розыгрыши еврокубков, плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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