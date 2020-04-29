Игры без разума: онлайн-ритейлеры стали чаще манипулировать ценами

В Сети резко возросло число магазинов-мошенников, которые предлагают товар по одной цене, а непосредственно перед оплатой повышают ее. С середины марта количество таких недобросовестных продавцов увеличилось в два-три раза, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Также представители торговых точек могут сообщать покупателю, что выбранный им товар закончился, и предлагать более дорогой аналог. За последний месяц россияне уже подали на такие магазины несколько сотен жалоб, рассказали «Известиям» в «Общественной потребительской инициативе». АКИТ уже обсуждала проблему с ФАС, а в Роспотребнадзоре сказали, что нарушение можно расценивать как обман потребителей.

Новые схемы

Как рассказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов, организация зафиксировала резкий рост количества магазинов, нарушающих права потребителей. Речь идет о введении в заблуждение относительно стоимости товаров.

По словам Артема Соколова, такие магазины предлагают клиенту товар на сайте по одной цене, а в момент совершения покупки — то есть уже на этапе корзины, перед оплатой — его стоимость увеличивается. Есть и другой распространенный сценарий недобросовестных продаж: клиенту перезванивает менеджер и сообщает, что выбранный товар — из новой поставки, поэтому стоит дороже.

Игры без разума Фото: ТАСС/Матыцин Валерий

— Подобный сценарий мы однозначно трактуем как негативный и считаем такие действия со стороны продавца абсолютно неправомерными. Ассоциация категорически против такой практики и готова оперативно информировать контролирующие органы обо всех аналогичных случаях, — отметил глава АКИТ.

В АКИТ уверены, что речь идет о грубом нарушении законодательства о защите прав потребителей. С начала режима самоизоляции число недобросовестных интернет-продавцов выросло в два-три раза, добавил Артем Соколов. Ситуация развивается в условиях высокого спроса на онлайн-заказы — в том числе продуктов, лекарств, спорттоваров.

Звоните в ФАС

Вопрос о завышении цен интернет-магазинами уже обсуждался на совещании с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сказал Артем Соколов.

Необоснованное повышение цен на различные товары и искусственное «вымывание» недорогого ассортимента в условиях пандемии недопустимы, заявил «Известиям» начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. Это идет вразрез с мерами, которые принимаются правительством и направлены на стабилизацию цен. Он отметил, что служба следит за ситуацией, а при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства будет принимать меры.

Большая часть обращений граждан, которые служба получает сейчас, связана с единичными фактами перепродажи товаров по завышенным ценам через интернет-сервисы, а также иными недобросовестными практиками онлайн-торговли, добавили в ФАС.

Игры без разума Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) также знает о новой негативной тенденции, рассказал «Известиям» председатель организации Олег Павлов. С 20 марта по 20 апреля ОПИ зафиксировала 360 жалоб граждан на магазины, таким образом нарушающие права потребителей. За аналогичный период 2018 и 2019 годов подобных обращений было 90 и 70 соответственно. Эксперт уточнил, что в условиях действующих в стране ограничений интернет-торговля стала основным каналом продаж необходимых непродовольственных товаров. У покупателей сейчас просто нет выбора, чем активно пользуются мошенники.

Он подтвердил, что среди самых распространенных приемов — увеличение стоимости товаров в корзине на последнем этапе оформления заказа, то есть непосредственно перед оплатой. А также отказ предоставлять оплаченный товар с навязыванием более дорогого изделия. В частности, подобные нарушения были замечены при оформлении заказов на сайтах спортивных товаров. Олег Павлов подчеркнул, что такие действия содержат признаки нарушений, которые предусмотрены КоАП: ст. 14.7 («Обман потребителей») и ст. 14.8 («Нарушение иных прав потребителей»).

Эксперт призвал пострадавших направлять информацию о нарушениях в адрес ОПИ. После необходимой проверки данные о компании могут включить в черный список ОПИ и опубликовать на сайте Роспотребнадзора.

— Любые манипуляции с ценой неприемлемы. Товар должен быть реализован именно по той стоимости, которая указана на сайте. Мы будем тщательно наблюдать за появлением нарушителей на рынке электронной коммерции и своевременно информировать граждан о недобросовестных предпринимателях, — подчеркнул Олег Павлов.

В пресс-службе Роспотребнадзора «Известиям» отметили, что в период самоизоляции всё больше россиян делают покупки дистанционно. С этим, а не только с недобросовестными практиками продавцов может быть связан рост количества жалоб.

Игры без разума Фото: Depositphotos

— Если на сайте интернет-магазина будет зафиксировано, что цена изменилась после того, как товар добавлен в корзину, это может быть квалифицировано как нарушение правил торговли, а в случаях, если это сделано специально, — даже как обман потребителя , — отметили в Роспотребнадзоре.

Максимальный размер штрафа в таком случае может достигать полумиллиона рублей, подчеркнули в ведомстве.

Председатель центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев сказал «Известиям», что закон о защите прав потребителей предписывает продавцу реализовать товар по той стоимости, которая указана на ценнике. Если этого не происходит, клиент может отказаться от покупки и направить жалобу в Роспотребнадзор, пояснил эксперт.